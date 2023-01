Van Duijvenbode klopt Price op Masters, ook Van Gerwen en Noppert naar kwartfinale

Van Duijvenbode had met Price de nummer 4 van de wereld tegenover zich. Toch lag het initiatief bij de Nederlander en dwong hij zelfs een break af. Price reageerde echter formidabel met een 170-finish, waardoor de stand weer gelijk werd getrokken. Even later was er opnieuw een break voorsprong voor Van Duijvenbode. Dit keer gaf hij zijn voorsprong niet direct weg en kreeg hij vier legs de kans op het af te maken. Het leek even mis te gaan, toen Price hem brak, maar de Welshmen leverde zijn daaropvolgende beurt weer in, waardoor het gedaan was met zijn comebackaspiraties.

Michael van Gerwen had met José Oliveira de Sousa de nummer 14 van de wereldranglijst tegenover zich. Van Gerwen kwam al snel op voorsprong en gaf die ondanks een kortstondige comeback van de Portugees niet meer weg. Uiteindelijk won hij met 10-7.

Noppert langs Bunting

In de middag had Noppert zich al bij de laatste acht geschaard. De 32-jarige Fries versloeg in de tweede ronde in Milton Keynes Stephen Bunting met 10-9. Bunting begon de partij goed en liep uit naar een 6-2 voorsprong. Noppert knokte zich echter terug en won vijf legs op rij. De negentiende leg moest de beslissing brengen en daarin startte Noppert beter dan Bunting. Op 170 kreeg hij een matchdart, maar hij miste de dubbele bull. Daarna maakte hij het wel af.

Danny Noppert Ⓒ ANP/HH

Noppert neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar uit de partij tussen wereldkampioen Michael Smith uit Engeland en diens landgenoot Ross Smith. Michael van Gerwen komt ook nog in actie in de tweede ronde in Milton Keynes.