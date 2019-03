Keizer: 'Mijn eerste acht Ajax-weken kun je doorstrepen'

Maar hij heeft geen zin om daarop in te gaan. "Ajax is voor mij een gesloten boek. Ik wens de spelers het allerbeste en hoop dat de jongens die nu naar het WK mogen het in Rusland fantastisch doen."

Keizer zegt een beetje moe te worden van alle vergelijkingen tussen Ten Hag en hem. "Omdat elke vergelijking mank gaat. Door het leed rond Appie Nouri kun je mijn eerste acht weken doorstrepen."

Lees het hele verhaal over Marcel Keizer en zijn nieuwe club Al-Jazira in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van maandag 4 juni.