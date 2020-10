Nations League: Engeland pakt leiding na zege op België

Door benutte strafschoppen van Romelu Lukaku en Marcus Rashford stond het 1-1 bij de rust. In de tweede helft zag Mason Mount zijn van richting veranderde schot met een grote boog over de Belgische doelman Simon Mignolet in het doel belanden.

België begon goed in Londen. Een treffer van Yannick Carrasco werd wegens buitenspel afgekeurd, maar de bezoekers kwamen in de 16e minuut alsnog op voorsprong via Lukaku. De spits was in het zestienmetergebied neergehaald door Eric Dier en benutte zelf de strafschop. Engeland, waar spits Harry Kane wegens een lichte blessure op de bank zat, kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Ook Rashford mocht aanleggen vanaf 11 meter na een overtreding van Thomas Meunier op aanvoerder Jordan Henderson en hij schoot onberispelijk binnen.

Beide ploegen creëerden niet veel kansen in de tweede helft. Na de enigszins gelukkige treffer van Mount verzuimden invaller Kane en Rashford het derde doelpunt te maken voor de Engelsen.

De laatste nederlaag van België, nummer 1 op de wereldranglijst, dateerde van 18 november 2018 tegen Zwitserland (5-2). Daarna werd er twaalf keer gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez speelde donderdag gelijk in een oefeninterland tegen Ivoorkust (1-1).

In groep 2 van de Nations League gaat Engeland nu aan de leiding met 7 punten. België heeft na drie duels 6 punten.

Kroatië verschalkt Zweden

Kroatië heeft ten koste van Zweden de eerste zege geboekt in de Nations League. In Zagreb, het stadion van Dinamo Zagreb, werd het 2-1 voor de Kroaten.

Andrej Kramaric van Hoffenheim maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt. Kramaric tikte in de 84e minuut eenvoudig raak op aangeven van Ivan Perisic.

Nikola Vlasic had Kroatië na ruim een half uur op voorsprong gezet en Marcus Berg maakte halverwege de tweede helft gelijk.

De Kroaten hadden de eerste twee duels verloren; met 4-1 van Portugal en met 4-2 van Frankrijk. Zweden was na twee duels ook nog puntloos.

Ierland en Wales staan droog

Het duel in de Nations League tussen Ierland en Wales heeft geen winnaar opgeleverd. In Dublin werd zelfs helemaal niet gescoord.

Geen doelpunten, maar wel emoties bij Ierland-Wales. Ⓒ BSR Agency

Kort voor aanvang van het duel maakte de Ierse voetbalbond bekend dat vijf spelers buiten de selectie waren gelaten door bondscoach Stephen Kenny. Een speler testte positief op het coronavirus en samen met vier ploeggenoten, waarmee hij in nauw contact is geweest, werd hij in quarantaine geplaatst.

Ierland moest het in de slotfase stellen zonder middenvelder James McClean, die in de 84e minuut zijn tweede gele kaart kreeg. Wales was nog zonder puntenverlies in groep 4 van divisie B van de Nations League. Ierland wacht na drie duels nog op de eerste zege.