Nations League: Ierland en Wales staan droog

Kort voor aanvang van het duel maakte de Ierse voetbalbond bekend dat vijf spelers buiten de selectie waren gelaten door bondscoach Stephen Kenny. Een speler testte positief op het coronavirus en samen met vier ploeggenoten, waarmee hij in nauw contact is geweest, werd hij in quarantaine geplaatst.

Ierland moest het in de slotfase stellen zonder middenvelder James McClean, die in de 84e minuut zijn tweede gele kaart kreeg. Wales was nog zonder puntenverlies in groep 4 van divisie B van de Nations League. Ierland wacht na drie duels nog op de eerste zege.