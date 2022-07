Contractverlenging Kenneth Taylor sneeuwt bijna onder in transfergeweld Ajax

Sport

Magistrale hockeysters rekenen in WK-finale af met Argentinië en spook Annan

Campeones! Voor de vierde keer in de geschiedenis hebben de hockeysters van Oranje zich op Spaanse bodem gekroond tot wereldkampioen. In een uitverkocht en sfeervol Estadi Olímpic versloeg de titelverdediger, in een herhaling van de olympische finale van Tokio, Argentinië met 3-1. De ploeg van Jamil...