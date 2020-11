Calvin Stengs: ‘We moesten allemaal aan Diego Maradona denken’

Calvin Stengs met een hoogstandje. Ⓒ BSR Agency

ALKMAAR - AZ liet zich donderdagavond niet nog een keer omsingelen door Real Sociedad en dat was mede te danken aan de klasse van Calvin Stengs. De jonge international die in Oranje tegen een basisplaats aanschurkt, deed in Alkmaar wat hij drie weken geleden in San Sebastian had nagelaten: vrijuit voetballen. ,,Het gaat beter. Maar het kan en móét nog beter.”