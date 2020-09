Memphis Depay wilde Oranje-arts niet voor joker zetten

Een groot aantal kijkers dacht aanvankelijk dat Michael van Praag in beeld verscheen om Depay met een ’veilig’ vuistgebaar te feliciteren met de overwinning op Polen.

Depay draaide zich net op dat moment richting een Poolse speler en zag rechts van hem Heijboer helemaal niet. Op social media verkneukelden zich velen bij de gedachte dat voormalig bondsvoorzitter Van Praag te kijk werd gezet. Heijboer, ook een kaal hoofd en net als Van Praag in het verleden in een donkerblauw KNVB-pak, is minder bekend.

Het drong ook door tot Depay en de spelers, die Heijboer hoog hebben zitten. De Rotterdammer is een van ’s werelds beste orthopedisch chirurgen en heeft in zijn loopbaan honderden voetbalsterren geopereerd. Bij Oranje bekleedt hij al jaren een belangrijke rol in de medischa staf.

Depay haastte zich om na afloop in het spelershotel met Heijboer alsnog op de foto te gaan, terwijl ze het vuistgebaar na de overwinning maken. „Ik moest het snel goed maken met ’Big man Rien”, schrijft de Oranje-international erbij.

Het Nations League-duel met Polen wist Oranje overigens in een lege Johan Cruijff ArenA winnend af te sluiten (1-0). Steven Bergwijn was goed voor de enige treffer van de avond. Depay, die het afgelopen seizoen lang aan de kant stond wegens een zware blessure (gescheurde kruisband), maakte de 90 minuten vol namens Oranje. De volgende horde voor het Nederlands elftal op weg naar de Nations League-finale is Italië. De wedstrijd tegen Azzurri vindt maandag plaats (20.45 uur), tevens in de Johan Cruijff ArenA.

