Scheidsrechter Rocchi jaar na dato: ’Nooit gedacht dat ik Chelsea - Ajax wilde verpesten’

„Als er problemen zijn in een wedstrijd vind ik het niet leuk om in de kranten of op sociale media te lezen dat ik de wedstrijd heb verpest. Omdat ik niets wil verpesten in een wedstrijd. Ik respecteer de regels. Natuurlijk maak ik soms fouten”, aldus Rocchi op de site van de UEFA.

„Toen ik op internet las dat ik de wedstrijd heb verpest, raakte ik gefrustreerd. Op zo’n moment word ik ook erg boos, want het klopt niet. Ik vertrek van huis met respect voor mijn werk, de ploegen, de spelers en iedereen in het stadion. Ik heb nooit één moment bij voorbaat in mijn leven gedacht: ik ga een wedstrijd verpesten.”

Tijdens de ’scheidsrechter winterbijeenkomst’ van de Europese voetbalbond UEFA eerder dit jaar, waarvoor tientallen internationale toparbiters waren uitgenodigd, was al erkend dat arbitrale blunders van Rocchi de Amsterdammers op 5 november 2019 de das om hadden gedaan tijdens Chelsea-Ajax (4-4, na een 1-4 tussenstand).