Manchester City verspeelt bij Kopenhagen eerste punten, toch door in Champions League

Het zat City aanvankelijk niet mee in Kopenhagen. In de 25e minuut miste Riyad Mahrez een strafschop. De Algerijn zag zijn inzet gestopt door doelman Kamil Grabara. Daarvoor al was een fraaie treffer van Rodri op advies van de VAR afgekeurd, omdat even eerder hands zou zijn gemaakt.

Na een half uur moesten de Engelsen ook nog eens met een man minder verder. Sergio Gómez kreeg de rode kaart, nadat hij een doorgebroken tegenstander had vastgehouden. Ook dit was de scheidsrechter ontgaan, maar de VAR niet.

„We hebben het goed gedaan”, zei Guardiola. „In de fase van 11 tegen 11 waren we beter en kregen we goede kansen om op voorsprong te komen. Na die rode kaart zijn we rustig gebleven en hebben we weinig kansen weggegeven. We hoefden niet ten koste van alles te winnen. Gezien de omstandigheden is dit een prima resultaat.”

Nathan Aké viel 2 minuten voor tijd in bij Manchester City. De Noorse topschutter Erling Haaland bleef op de bank. Kevin Diks viel in de 80e minuut in bij Kopenhagen.

Borussia Dortmund- Sevilla

Na iets meer dan een kwartier kwam Sevilla bij Dortmund op voorsprong. Tanguy Nianzou kopte raak na een vrije trap van Ivan Rakitic. Nog voor rust kwamen de Duitsers op gelijke hoogte dankzij Jude Bellingham. De Engelsman scoorde uit een voorzet van Thomas Meunier.

Oud PSV’er Donyell Malen was basisspeler bij Dortmund.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Champions League.