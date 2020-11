Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: Minder Nederlanders naar Dakar-rally

19:00 uur De Nederlandse deelname aan de Dakar-rally die volgend jaar van 3 tot en met 15 januari wederom in Saoedi-Arabië zal plaatshebben, is aanzienlijk geslonken ten opzichte van de vorige woestijnrally.

Bij de motorrijders doen alleen Paul Spierings en Olaf Harmsen mee (waren er zeven), bij de auto’s hebben Bernhard ten Brinke, Erik van Loon en de broers Coronel ingeschreven (waren er ook zeven) en bij de trucks is het aantal met twee geslonken naar negen.

Grote afwezig bij de vrachtwagens is Team De Rooy waar de hoofdsponsors Petronas en Iveco het onder de huidige omstandigheden met betrekking tot de coronapandemie onverantwoord vonden om equipes op pad te sturen.

Ook het totaal aantal deelnemers heeft door de coronacrisis ingeboet en telt 63 minder voertuigen dan de huidige 288.

Wielersport: Zwitserse routinier Dillier nieuwe ploegmaat Van der Poel

16.58 uur: De Zwitserse wielrenner Silvan Dillier verruilt de Franse ploeg AG2R voor Alpecin-Fenix, de Belgische ploeg van Mathieu van der Poel. De 30-jarige Dillier is voormalig Zwitsers kampioen, won in 2017 een rit in de Ronde van Italië en werd in 2018 tweede in Parijs-Roubaix. Hij is profwielrenner sinds 2013.

Het management van Alpecin-Fenix is positief over zijn aanwinst. „We zijn uiteraard blij met de komst van Silvan. Ondanks het feit dat hij toch al ettelijke jaren meedraait in het wielrennen, is hij nog steeds bijzonder ambitieus en gemotiveerd. Silvan moet een belangrijke pion worden voor de grootste ééndagsklassiekers en zijn ervaring van deelname aan zes grote rondes zal zeker van pas komen”, verklaart het management van de ploeg.

Handbal: Vijf speelsters Oranje in verplichte quarantaine

15.48 uur: De vijf Nederlandse handbalinternationals die bij de Duitse club Borussia Dortmund spelen, zijn deze week in verplichte quarantaine gegaan. Hoewel geen van de speelsters positief is getest op het coronavirus, mogen zij de laatste twee clubwedstrijden voordat de voorbereidingsperiode voor het EK ingaat, niet meer spelen. Dat is op last van de stedelijke gezondheidsautoriteiten, meldt de club op de website.

Bij Dortmund staan de internationals Laura van der Heijden, Inger Smits, Merel Freriks, Rinka Duijndam en Kelly Dulfer onder contract. Het vijftal maakt deel uit van de selectie van Oranje voor het komende EK.

Dortmund speelde vorige week twee keer in Hongarije tegen Györ. Na dat tweeluik in de Champions League testten drie speelsters en een staflid van de Hongaarse club positief op het coronavirus. Dortmund liet daarop alle speelsters twee keer testen, kon negatieve uitkomsten overleggen, maar de GGD van Dortmund verordonneerde desondanks dat de hele ploeg tot en met 21 november in thuisisolatie moet.

Wielersport: Trek-Segafredo gaat niet verder met Weening

15.02 uur: Pieter Weening krijgt geen nieuw contract bij Trek-Segafredo. De Amerikaanse ploeg neemt na een half jaar alweer afscheid van de 39-jarige Fries.

Weening mocht zich tijdens de Ronde van Italië bewijzen als knecht van Vincenzo Nibali. Hij moest echter al in de vierde etappe afstappen na een valpartij. Weening won in 2005 een etappe in de Tour de France. Negen jaar later was Lars Boom de volgende Nederlander met dagsucces in de Ronde van Frankrijk.

Voetbal: Drie ploeggenoten van Ajacied Tadic besmet met corona

14.16 uur: Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic en Djordje Nikolic missen woensdagavond de thuiswedstrijd van Servië tegen Rusland in de Nations League. De ploeggenoten van aanvoerder Dusan Tadic van Ajax zijn volgens de nationale bond van hun land besmet met het coronavirus.

Vorige week testten de Servische voetballers Aleksandar Kolarov en Luka Milivojevic al positief op het coronavirus. Servië slaagde er vorige week niet in om zich ten koste van Schotland voor het EK te plaatsen.

Algemeen: Aantal deelnemers aan Olympische Spelen blijft gelijk

14.14 uur: Het aantal deelnemers aan de Olympische Spelen van Tokio blijft gelijk. Olympisch bestuurder John Coates heeft gezegd dat de coronamaatregelen niet zullen leiden tot minder atleten. Het evenement in de Japanse hoofdstad werd vanwege de pandemie de afgelopen zomer met een jaar uitgesteld.

„De precieze maatregelen in de strijd tegen het virus zullen de komende maanden duidelijk worden”, vervolgde Coates. „Maar we zijn er zeker van de Spelen op een zeer veilige manier te kunnen organiseren. We zien het evenement als een soort van licht aan het einde van de tunnel, in deze voor de complete mensheid zeer moeilijke tijden.”

Er worden ongeveer 11.000 atleten verwacht in Tokio. „Het olympisch dorp moet de veiligste plek van Japan worden”, aldus Coates. Hij plaatste wel een belangrijke restrictie. „Atleten voor wie de competitie voorbij is mogen niet in het ’dorp’ blijven. Ze moeten na één of twee dagen vertrekken. Dat verkleint de kans op besmettingen.” Volgens Coates heeft de atletencommissie zich al achter dit plan geschaard.

Coates, voorzitter van de coördinatiecommissie van het Internationaal Olympisch Comité, bracht voor het eerst sinds februari van dit jaar een bezoek aan Tokio.

Voetbal: Kolasinac, zondag actief tegen Oranje, heeft corona

14.02 uur: Sead Kolasinac mist woensdagavond het duel van Bosnië en Herzegovina met Italië in de Nations League. De verdediger van Arsenal heeft volgens media uit Bosnië positief getest op het coronavirus.

Kolasinac verloor zondag nog met Bosnië van het Nederlands elftal (3-1) in de Johan Cruijff ArenA. Bosnië kan het Nederlands elftal woensdagavond een goede dienst bewijzen door niet te verliezen van Italië. In dat geval kan Oranje de poule nog winnen als het uitduel met Polen een gewenst resultaat oplevert.

Tennis: Twijfels over start seizoen in Australië

10.16 uur: Of de voor januari geplande toernooien in Australië kunnen doorgaan, is onduidelijk. De spelersorganisatie ATP heeft gemeld dat er nog wat ’uitdagingen’ te overwinnen zijn, aangezien de coronacrisis in het land nog niet voorbij is. Het gaat vooralsnog om de evenementen die gelden als voorbereiding op de Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar.

Veel spelers hadden een reis naar Australië in december geboekt, maar of dat gezien de huidige restricties mogelijk is valt volgens de ATP nog niet te zeggen. Als de spelers pas in januari arriveren zijn ze vermoedelijk te laat voor de betreffende toernooien, omdat ze eerst twee weken in quarantaine moeten. Volgens de ATP is het nog maar de vraag of ze in die periode kunnen trainen.

„We gaan kijken wat we kunnen doen om dit probleem op te lossen”, zegt de ATP. De Australian Open start op 18 januari in Melbourne.

Voetbal: Brazilië verslaat ook Uruguay

08.26 uur: Brazilië heeft ook het vierde kwalificatieduel voor het WK van 2022 winnend afgesloten. De ploeg was met 0-2 te sterk voor Uruguay. Arthur en Richarlison maakten de doelpunten in Montevideo.

Uruguay eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Edinson Cavani, Luis Suarez ontbrak bij de thuisploeg na een positieve coronatest, Brazilië kon geen beroep doen op de geblesseerde Neymar. Voor Uruguay was het pas de tweede nederlaag in de laatste 32 thuisduels.

Argentinië was met 2-0 te sterk voor Peru. Nicolas Gonzalez en Lautaro Martinez scoorden al in het eerste half uur. Ajacied Nicolas Tagliafico speelde de hele wedstrijd voor Argentinië, net als Lionel Messi. Ecuador gaf Colombia een flink pak slaag: 6-1. Venezuela klopte Chili (2-1) en Paraguay speelde gelijk tegen Bolivia: 2-2.

Brazilië leidt de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule voor het WK met de volle score van 12 punten uit vier duels. Argentinië volgt op twee punten en Ecuador staat derde met 9 punten. De beste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar.

Basketbal: NBA uiterlijk 22 juli afgelopen

07.38 uur: Het nieuwe seizoen in de NBA moet volgend jaar uiterlijk op 22 juli afgelopen zijn. Dat blijkt uit het speelplan van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Een dag later beginnen de Olympische Spelen in Tokio, waar dus de meeste profs gewoon aan deel kunnen nemen.

De competitie telt slechts 72 wedstrijden. Ploegen spelen ook tegen teams van de andere conferentie om het aantal verre uitwedstrijden zoveel mogelijk te beperken vanwege het coronavirus. De nummers 7 tot en met 10 van iedere conferentie bepalen in onderlinge duels wie er aan de play-offs mogen deelnemen.

De NBA gaat al op dinsdag 22 december van start. Het afgelopen seizoen werd pas in oktober voltooid na een oponthoud van meerdere maanden vanwege de coronacrisis. De teams maakten het seizoen af in een bubbel in Disney World in Orlando.