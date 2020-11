Twijfels over start tennisseizoen in Australië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Twijfels over start seizoen in Australië

10.16 uur: Of de voor januari geplande toernooien in Australië kunnen doorgaan, is onduidelijk. De spelersorganisatie ATP heeft gemeld dat er nog wat ’uitdagingen’ te overwinnen zijn, aangezien de coronacrisis in het land nog niet voorbij is. Het gaat vooralsnog om de evenementen die gelden als voorbereiding op de Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar.

Veel spelers hadden een reis naar Australië in december geboekt, maar of dat gezien de huidige restricties mogelijk is valt volgens de ATP nog niet te zeggen. Als de spelers pas in januari arriveren zijn ze vermoedelijk te laat voor de betreffende toernooien, omdat ze eerst twee weken in quarantaine moeten. Volgens de ATP is het nog maar de vraag of ze in die periode kunnen trainen.

„We gaan kijken wat we kunnen doen om dit probleem op te lossen”, zegt de ATP. De Australian Open start op 18 januari in Melbourne.

Voetbal: Brazilië verslaat ook Uruguay

08.26 uur: Brazilië heeft ook het vierde kwalificatieduel voor het WK van 2022 winnend afgesloten. De ploeg was met 0-2 te sterk voor Uruguay. Arthur en Richarlison maakten de doelpunten in Montevideo.

Uruguay eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Edinson Cavani, Luis Suarez ontbrak bij de thuisploeg na een positieve coronatest, Brazilië kon geen beroep doen op de geblesseerde Neymar. Voor Uruguay was het pas de tweede nederlaag in de laatste 32 thuisduels.

Argentinië was met 2-0 te sterk voor Peru. Nicolas Gonzalez en Lautaro Martinez scoorden al in het eerste half uur. Ajacied Nicolas Tagliafico speelde de hele wedstrijd voor Argentinië, net als Lionel Messi. Ecuador gaf Colombia een flink pak slaag: 6-1. Venezuela klopte Chili (2-1) en Paraguay speelde gelijk tegen Bolivia: 2-2.

Brazilië leidt de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule voor het WK met de volle score van 12 punten uit vier duels. Argentinië volgt op twee punten en Ecuador staat derde met 9 punten. De beste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar.

Basketbal: NBA uiterlijk 22 juli afgelopen

07.38 uur: Het nieuwe seizoen in de NBA moet volgend jaar uiterlijk op 22 juli afgelopen zijn. Dat blijkt uit het speelplan van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Een dag later beginnen de Olympische Spelen in Tokio, waar dus de meeste profs gewoon aan deel kunnen nemen.

De competitie telt slechts 72 wedstrijden. Ploegen spelen ook tegen teams van de andere conferentie om het aantal verre uitwedstrijden zoveel mogelijk te beperken vanwege het coronavirus. De nummers 7 tot en met 10 van iedere conferentie bepalen in onderlinge duels wie er aan de play-offs mogen deelnemen.

De NBA gaat al op dinsdag 22 december van start. Het afgelopen seizoen werd pas in oktober voltooid na een oponthoud van meerdere maanden vanwege de coronacrisis. De teams maakten het seizoen af in een bubbel in Disney World in Orlando.