Koopmeiners valt bij Oranje uit met hoofdblessure, ook Depay naar de kant

Koopmeiners, die naast Frenkie de Jong centraal op het middenveld speelde, moest met een brancard van het veld af. Bondscoach Louis van Gaal bracht Steven Berghuis als vervanger in de ploeg.

Koopmeiners is goed begonnen aan het seizoen met Atalanta. De oud-speler van AZ werd daarvoor tegen Polen beloond met een basisplaats.

Ook Memphis naar de kant met blessure

In de beginfase van de tweede helft liet ook Memphis Depay zich wisselen met een blessure, al leek dat in eerste instantie minder ernstig. Vincent Janssen van Royal Antwerp FC kwam voor Depay in de ploeg.

Frenkie de Jong, ploeggenoot van Depay bij Barcelona, bleef na de rust in de kleedkamer achter. Marten de Roon nam zijn plaats in.

Na doelman Pasveer maakt ook ploeggenoot Taylor debuut bij Oranje

Kenneth Taylor heeft zijn debuut voor het Nederlands elftal gemaakt. De 20-jarige middenvelder van Ajax verving in de uitwedstrijd tegen Polen in de Nations League in de 75e minuut Steven Berghuis.

Taylor was donderdag de tweede Oranje-international die debuteerde. Remko Pasveer, de 38-jarige keeper van Ajax, deed ook voor het eerst mee.