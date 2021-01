UEFA bereidt zich voor op EK voetbal met minder of zelfs zonder publiek

In de aangepaste voorwaarden die de kopers donderdag per mail ontvingen, staat nu dat ze hun aankoopbedrag terugkrijgen in het geval een wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld of met minder toeschouwers op de tribunes. Het is de bedoeling dat de UEFA in maart een beslissing neemt over het toelaten van toeschouwers bij het EK.

De Europese eindronde wordt gespeeld in twaalf verschillende landen. Amsterdam huisvest met de Johan Cruijff ArenA vier wedstrijden, waaronder de drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal. Het EK zou afgelopen zomer al worden gehouden, maar werd als gevolg van de pandemie een jaar uitgesteld. De verkochte toegangskaarten blijven geldig, maar de kopers kunnen hun kaarten tot en met 26 januari ook teruggeven en het aankoopbedrag terugkrijgen.

Enorme vraag naar kaarten

De vraag naar kaarten voor het EK was enorm. Voor de 3 miljoen beschikbare kaarten kwamen zo’n 20 miljoen aanvragen binnen. De tickets werden via loting toegewezen.

„Door de aanhoudende onzekerheid rond Covid-19, kunnen we de kaartverkoop voor het EK nog niet hervatten”, schrijft de UEFA, die aangeeft dat daar in maart meer over bekend wordt. In de aangepaste voorwaarden is opgenomen dat de kaartkopers zich moeten houden aan de gezondheidsmaatregelen die in ieder land zijn genomen wat betreft de bestrijding van de pandemie. Ook staat daar nu in dat de pandemie als overmacht wordt gezien en dat de kopers dus hun geld terug krijgen als ze de wedstrijden niet kunnen bezoeken.