Frédérique Matla is weer terug bij Oranje. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Frédérique Matla is terug bij de Oranje hockeyvrouwen. Bondscoach Alyson Annan was ontevreden over haar spel op het gewonnen EK in Antwerpen, passeerde haar in eerste instantie voor de trainingsgroep, maar uiteindelijk ging de deur toch weer open voor de Bossche goaltjesdief...