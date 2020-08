Rinus van Kalmthout kreeg standje van oud-winnaar: ’Dat zijn ze niet gewend’

Rinus VeeKay na zijn pirouette bij de rijdersintroductie. Ⓒ AFP

AMSTERDAM/INDIANAPOLIS - Rinus van Kalmthout kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste Indy 500. VeeKay, zoals zijn bijnaam luidt, werd met een vierde plek in de kwalificatie de snelste tiener ooit in Indianapolis, maar vergooide in de race zijn kansen op een podiumplaats met een fout in de pitstraat. In gesprek met Telesport blikt de 19-jarige Hoofddorper terug op zijn ontstuimige kennismaking met de The Greatest Spectacle in Racing.