Advocaat onder indruk van Senesi

Marcos Senesi. Ⓒ ANP Sport

GRONINGEN - Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk te geven. En de eerste indruk die Marcos Senesi (22) gaf in zijn eerste duels voor Feyenoord, was geen goede. Het leverde de miljoenenaankoop bakken kritiek en hoongelach op. Maar trekt de Argentijn het niveau dat hij tegen FC Groningen (1-1) haalde door, dan lijkt hij absoluut de aanwinst te worden die in hem werd gezien.