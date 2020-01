Nieuwe kans Beerens bij Vitesse, Reijnders naar RKC

De 32-jarige vleugelspits gaat met de Arnhemmers mee op trainingskamp naar Portugal. Onder de vorige trainer Leonid Sloetski, die eind november opstapte, maakte Beerens geen deel uit van de selectie.

Beerens kreeg afgelopen zomer van de Rus te horen dat hij op zoek moest gaan naar een andere club. De tweevoudig international van Oranje mocht zelfs niet meer meetrainen met de hoofdmacht. Beerens hoopte op een buitenlands avontuur, maar dat kwam er niet. Nu Sloetski is opgestapt en Sturing de rest van het seizoen de hoofdtrainer is, krijgt de vleugelspits een nieuwe kans. Hij behoort tot de selectie van 26 spelers, onder wie vier debutanten, die zich in de Portugese kustplaats Alcantarilha gaat voorbereiden op de tweede seizoenshelft.

Vitesse, de huidige nummer 6 van de eredivisie, speelt in de Algarve oefenwedstrijden tegen FC Servette (7 januari) en MSV Duisburg (11 januari). De geel-zwarte formatie hervat het seizoen op 18 januari tegen Fortuna Sittard.

Reijnders

Tijjani Reijnders voetbalt na de winterstop voor RKC. De Waalwijkers huren de 21-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen van AZ, waar hij vooral voor Jong AZ speelde. Reijnders kwam dit seizoen in het eerste elftal in de competitie tot drie invalbeurten.

„Hij is een talentvolle jongen en moet ons meer keuze op het middenveld gaan bieden. Tijjani kon kiezen uit meerdere eredivisieclubs, dus we zijn dan ook blij dat hij gekozen heeft om bij ons het seizoen af te maken”, zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.

AZ nam Reijnders in 2017 over van PEC Zwolle.