Banner boven stadion ’ontsiert’ droomrentree Cristiano Ronaldo

De boodschap ’#Believe Kathryn Mayorga’ was te zien in de lucht van Manchester. Een verwijzing naar de vrouw die 65 miljoen euro eist van Ronaldo in een verkrachtingszaak.

Het voorval zou zich hebben voorgedaan in 2009. Ronaldo, destijds 24 jaar oud, was met zijn zwager en een neef op vakantie in de gokstad, waar hij tijdens een exclusief VIP-feestje de knappe Mayorga tegen het lijf liep. Dat ze elkaar daar hebben gezien én samen hebben gedanst, staat vast: er zijn immers foto’s van hun ontmoeting gemaakt. Daarna lopen de lezingen van de twee uiteen.

Bekijk ook: Ronaldo ontkent verkrachting opnieuw in alle toonaarden

Ronaldo heeft de beschuldigingen altijd ontkend, maar betaalde haar een jaar later opvallend genoeg wel ruim 300.000 euro om haar ’af te kopen’. Onderdeel van de deal was dat ze de rest van haar leven zou zwijgen over wat zich zou hebben afgespeeld.

Cristiano Ronaldo Ⓒ ANP/HH

Dat hield ze vol tot in 2018, toen de #MeToo-schandalen aan het licht kwamen. Ze liet zich verleiden tot een interview, waarna de lokale politie alsnog een onderzoek startte naar de voetballer. Een jaar later werd hij vrijgesproken.

Bekijk ook: Moeder Cristiano Ronaldo huilt van geluk op Old Trafford