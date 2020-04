’Wat mij betreft blijf ik tot de kerst doorfietsen’

20-07-2019 Tour De France; Tappa 14 Tarbes - Tourmalet; 2019, Groupama - Fdj; 2019, Jumbo - Visma; Pinot, Thibaut; Kruijswijk, Steven; Tourmalet; Ⓒ FOTO BSR AGENCY

AMSTERDAM - De wielerwereld maakte massaal een vreugdesprongetje, onder wie Steven Kruijswijk. De nieuwe datum van de Tour de France (29 augustus tot en met 20 september) was na de kruiwagens met afgelastingen een lichtpunt in de donkere coronacrisis. „Dit geeft enige vorm van duidelijkheid. Niet alleen voor ons, maar ook voor mensen die sport een warm hart toedragen is dat iets om naar uit te kijken. Zeker als dit het enige grote sportevenement van dit jaar is”, aldus de nummer drie van 2019.