’Niet verstandig wat Wout van Aert over Mathieu van der Poel zei’

Mathieu van der Poel (links) en Wout van Aert (rechts) vochten om een been, en de derde ging er mee heen: de Deen Mads Pedersen. Ⓒ HH/ANP

Het stond in de sterren geschreven dat het vroeg of laat zou botsen tussen de twee hoogvliegers Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Het gebeurde zondag in een ongemeen boeiende Gent-Wevelgem die eindigde met een uitsmijter van Wout van Aert: „Mathieu wou liever dat ik verloor dan dat hij zelf won.” Een sneer die de Nederlandse kampioen niet pikte.