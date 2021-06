EK Handboogschieten: Recurve-mannen naar teamfinale

Na de kwalificaties stonden de Nederlandse recurvemannen, komende zomer in Tokio serieuze kanshebbers op olympisch eremetaal, op de tweede plaats. Op weg naar de finale werden achtereenvolgens België (6-2), Slovenië (6-0) en het sterke Rusland (6-2; 53-53, 54-51, 56-56, 56-55) verslagen.

Opluchting

Hiermee namen de mannen van Ron van der Hoff revanche voor hun teleurstellende individuele toernooi, waarin ze alle drie vroegtijdig werden uitgeschakeld. In de finale van zondag wachten de schutters uit Oekraïne, die in de halve finale verrassend wonnen van Spanje.

De finaleplaats van zijn team zorgde voor veel opluchting bij Van der Hoff: ,,Na een zeer tegenvallend individueel toernooi stond het team op scherp in het teamtoernooi”, reageerde de bondscoach. ,,Alle drie schoten sterk. Steve was een uitstekende starter met goede energie en snelheid, Rick solide als tweede en Sjef maakte het overtuigend af.”

Zesmaal een 10

De compound dames stonden na de kwalificatie in Turkije op de bovenste positie en lieten in de knock-outfase zien dat dit geen toevalstreffer was. In de kwartfinale werd Spanje overtuigend (230-221), waarna ze in de halve finale te sterk bleken voor het gastland: 230-227.

In de laatste schietbeurt schoten de Nederlandse vrouwen zes keer een 10 en bewezen daarmee een terechte finalist te zijn. In de finale schieten De Laat, die in het individuele toernooi ook nog met de Belgische Sarah Prieels om het brons strijdt, Van der Ven en Vermeulen zaterdag tegen Frankrijk.