Hoongelach om schaatscoach Kosta Poltavets

Kosta Poltavets krijgt de nodige kritiek op ’zijn aanval’ op het Nederlandse schaatsen. Ⓒ Timsimaging

HEERENVEEN - ’Het schaatsen in Nederland heeft stilgestaan’, of ’Overal in de wereld zijn de bonden verdergegaan met de ontwikkeling van de sport dan in Nederland, op alle terreinen.’ De opmerkingen van schaatscoach Kosta Poltavets (Team Worldstream) tijdens de NK Afstanden deden veel wenkbrauwen fronsen. Maar wat vinden zijn collega’s ervan? Dat laat zich raden.