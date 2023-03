Premium Het beste van De Telegraaf

22-jarige Friezin verovert historisch gouden wereldtitel Gouden Kok vond wachten ’vreselijk’: ’Dacht dat er een baanrecord nodig was’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

HEERENVEEN - Pieken op het juiste moment. Als er iemand weet hoe dat moet, dan is het Femke Kok. Bij de schaatsster van Reggeborgh ging het de afgelopen maanden niet makkelijk, maar vrijdagavond was ze dat in één klap vergeten nadat ze haar seizoen op de mooist mogelijke manier glans gaf: met het winnen van de wereldtitel op de 500 meter.