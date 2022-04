Sport Kort: ADO Den Haag neemt middenvelder over van Oekraïense club

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Real Madrid zonder Hazard naar Londen, trainer Ancelotti onzeker

16.05 uur: Real Madrid gaat zonder Eden Hazard naar Londen voor het eerste duel met Chelsea, woensdag in de kwartfinales van de Champions League. De Belgische aanvaller moet de trip naar Stamford Bridge aan zich voorbij laten gaan. Hazard is herstellende van een operatie, waarbij een plaatje in zijn rechterkuitbeen is verwijderd. Dat plaatje was twee jaar geleden aangebracht na een enkelbreuk.

Hazard, die tussen 2012 en 2019 voor Chelsea voetbalde, ontbreekt daardoor in de selectie van trainer Carlo Ancelotti. Het is nog onzeker of Ancelotti met zijn spelers meegaat naar Londen. De Italiaan testte vorige week positief op het coronavirus en ontbrak daardoor zaterdag op de bank in de competitiewedstrijd tegen Celta (1-2). Real won dankzij twee strafschoppen van Karim Benzema, die tussendoor ook een keer miste vanaf 11 meter, en verstevigde daardoor de eerste plaats in de Spaanse competitie. De Franse spits leidde de ploeg van Ancelotti vorige maand in de achtste finales van de Champions League met een hattrick langs Paris Saint-Germain.

Naast Hazard ontbreken ook Isco en Luka Jovic in de Madrileense selectie.

ADO legt Puclin vast tot het einde van dit seizoen

15.48 uur: ADO Den Haag heeft David Puclin vastgelegd tot het einde van dit seizoen. De Kroatische middenvelder komt per direct over van het Oekraïense Vorskla Poltava. De Oekraïense competitie, de Premjer Liha, ligt vanwege de situatie in het land op dit moment noodgedwongen stil waardoor de contracten van buitenlandse spelers in die competitie tijdelijk zijn opgeschort.

De 29-jarige middenvelder Puclin begon zijn carrière in zijn thuisland Kroatië en speelde daar voor meerdere clubs. Na een uitstap naar het Duitse Saarbrücken in 2015 keerde de rechtsbenige middenvelder een jaar later terug naar Kroatië waar hij uitkwam voor NK Istra en Slaven Belupo. In 2020 transfereerde Puclin naar Vorskla Poltava in Oekraïne.

Juventus vier weken zonder geblesseerde Locatelli

14.17 uur: Juventus moet het de komende vier weken stellen zonder middenvelder Manuel Locatelli. De 24-jarige Italiaanse international heeft een knieblessure opgelopen in de verloren thuiswedstrijd van zondag tegen Internazionale (0-1). Onderzoek wees maandag uit dat hij zijn rechterknie heeft verdraaid.

Locatelli is een vaste waarde in de ploeg van trainer Massimiliano Allegri, die vierde staat in de Serie A.

Spaanse tennissters komen met Bolsova naar Den Bosch

13.43 uur: De Spaanse tennissters komen volgende week met Aliona Bolsova in de ploeg naar Den Bosch voor het duel met Nederland in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. De geboren Moldavische vervangt de geblesseerde Garbiñe Muguruza in de selectie. Tweevoudig grandslamkampioene Muguruza meldde zich vorige maand vanwege een schouderblessure af voor de landenwedstrijd.

Nederland ontvangt Spanje op 15 en 16 april op gravel in de Maaspoort in Den Bosch. Ook na het wegvallen van Muguruza, de nummer 9 van de wereld, hebben de Spaanse vrouwen nog een speelster uit de mondiale top 10 in hun ploeg zitten. Paula Badosa steeg op de maandag uitgebrachte ranglijst van de zesde naar de derde plaats, achter Iga Swiatek en Barbora Krejcikova. De rest van de ploeg bestaat uit Sara Sorribes, Nuria Párrizas en Rebeka Masárová. Bolsova haalde in 2019 de vierde ronde op het gravel van Roland Garros.

Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, debutante Arianne Hartono en dubbelspecialiste Demi Schuurs vormen de Nederlandse ploeg.

Moscon neemt rustpauze: conditie onder het nulpunt

12.06 uur: Gianni Moscon komt dit voorjaar niet meer in actie. De 27-jarige Italiaan is hopeloos uit vorm. „Mijn conditie zit onder het nulpunt”, meldde de renner van Astana op Instagram. „Ik heb alles gegeven, zoals altijd, maar het stelde niet veel voor dit jaar.”

Moscon haalde zondag de finish niet in de Ronde van Vlaanderen. Hij stapte ook al voortijdig af in de Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar maakte hij nog indruk in Parijs-Roubaix; hij reed lange tijd alleen op kop en finishte uiteindelijk als vierde.

Moscon, die afgelopen winter Ineos Grenadiers verruilde voor Astana, wijt zijn slechte conditie aan een besmetting met het coronavirus in januari. „Na die drie weken ziekte door Covid in januari ben ik niet meer in staat geweest om me positief te voelen. Ik zal een periode van rust nemen om mijn conditie te verbeteren.”

Schermicoon Kardolus (85) overleden

12.05 uur: De befaamde schermtrainer (maître) Kasper Kardolus is na een kort ziekbed op 85-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Hij was de eerste in Nederland die een eigen schermzaal realiseerde, in 1976 in Zoetermeer. Zaal Kardolus behaalde in totaal 137 Nederlandse titels.

Kardolus veroverde zelf meerdere nationale titels, maar ook zijn zonen Oscar, Olaf en Arwin en dochter Yvette waren meervoudig Nederlands kampioen. Tevens was hij de coach van succesvolle schermers als Stéphane Ganeff en Pernette Osinga. Zijn leerlingen namen deel aan meerdere Olympische Spelen.

Kardolus werd in 1995 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd en voor zijn verdiensten voor de schermsport in 2007 geëerd met een gouden erepenning van de wereldschermbond FIE. Hij kwam altijd fel op voor zijn sport en zijn vereniging. Dat zorgde af en toe voor conflicten met onder meer de schermbond. „Vooral in een kleine sport moet je van je afbijten. Ik laat niet met me sollen en ik ben voor niets en niemand bang”, zei hij in zijn laatste interview in het blad NLcoach, dat vorige maand verscheen.

Opgeven kent snookerspeler Robertson niet

11.49 uur: Van snookerspeler Neil Robertson heb je pas gewonnen als de laatste bal in de pocket is verdwenen. Dat ondervond de Schot John Higgins voor de tweede keer in een finale tegen de in Engeland wonende ’The Thunder from Down Under’ In de zondagavond gespeeld finale van het Cazoo-tourkampioenschap stond Higgins op een riante voorsprong van 9-4 in de race naar 10 gewonnen frames.

Robertson kwam bij die stand uit zijn stoel in ging er pas weer in zitten toen het scorebord 10-9 in zijn voordeel aangaf. De jackpot van ruim 200.000 euro ging aan de Schotse neus voorbij en het was niet de eerste keer. Vorig jaar in het English Open troffen Higgins en Robertson elkaar ook in de finale. Higgins had bij de stand 8-6 nog één frame nodig voor de zege. Robertson zette zijn vizier op scherp en won met 9-8.

Atlético mist verdediger Giménez tegen City in Champions League

10.52 uur: Atlético Madrid gaat zonder verdediger José María Giménez naar Engeland voor het eerste duel met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De international van Uruguay, een vaste waarde in het elftal van trainer Diego Simeone, viel zaterdag geblesseerd uit in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Alavés (4-1).

De regerend kampioen van Spanje staat in La Liga op de derde plaats, met evenveel punten als FC Barcelona en Sevilla. Koploper Real Madrid heeft 12 punten voorsprong op de drie achtervolgers.

Atlético Madrid schakelde Manchester United uit in de achtste finales van de Champions League. Na een gelijkspel in Madrid (1-1) wonnen de Spanjaarden de return op Old Trafford met 1-0 via een doelpunt van Renan Lodi. Ze treffen dinsdag de andere topclub uit de Engelse stad, Manchester City.

Reinier Robbemond keert terug als assistent bij Willem II

10.42 uur: Willem II heeft Reinier Robbemond tot het einde van het seizoen aangesteld als de assistent van hoofdcoach Kevin Hofland. Hij vervangt Denny Landzaat, die met John van den Brom meegaat naar Al-Taawon in Saoedi-Arabië.

Robbemond was tot voor kort nog hoofdtrainer van De Graafschap. Daar werd hij wegens tegenvallende resultaten ontslagen. Bij Willem II fungeerde hij eerder als assistent in de periode van Erwin van de Looi. Na het ontslag van de huidige bondscoach van Jong Oranje in Tilburg fungeerde hij als interim-trainer. Robbemond begon die periode met een spectaculaire 5-0 zege op PSV en slaagde erin de Tilburgse club voor degradatie te behoeden.

Curlingmannen verliezen ook van Canada op WK

10.01 uur: De Nederlandse curlingmannen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in Las Vegas verloren. Canada, winnaar van de bronzen medaille op de afgelopen Winterspelen in Beijing, was met 9-6 te sterk. Eerder verloor Oranje al van Zweden en Duitsland. Het team van skip Wouter Gösgens staat dertiende en laatste in de rangschikking.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021). Van Dorp is nu de viceskip. Verder spelen Carlo Glasbergen en Laurens Hoekman mee. Tobias van den Hurk is reserve.

Het Nederlands team degradeerde op het afgelopen EK, in november vorig jaar in Noorwegen, naar de B-divisie. Op het olympisch kwalificatietoernooi in december in Leeuwarden wist de ploeg geen deelname aan de Winterspelen in Beijing af te dwingen.

De curlingmannen spelen maandagavond (Nederlandse tijd) hun vierde wedstrijd tegen Zwitserland.

Poolse tennisster Swiatek officieel nummer 1 van de wereld

08.30 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek is officieel de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Ze is de opvolger van de Australische Ashleigh Barty, die haar tennisloopbaan heeft beëindigd. Swiatek won afgelopen week het toernooi in Miami. De Tsjechische Barbora Krejcikova stijgt naar de tweede plaats en de Spaanse Paula Badosa klimt naar de derde plaats. Hoogst genoteerde Nederlandse is nog altijd Arantxa Rus op de 75e plaats.

Bij de mannen behoudt Novak Djokovic de eerste plek op de mondiale ranking. De Rus Daniil Medvedev verspeelde afgelopen week in Miami de kans om de Serviër af te lossen en blijft daardoor tweede. Het verschil in punten is minimaal; 8420 om 8410. De Duitser Alexander Zverev is de nummer 3. Carlos Alcaraz, die het masterstoernooi in Miami op zijn naam schreef, klimt vijf plaatsen en staat nu elfde. Botic van de Zandschulp zakt één plaatsje naar de 43e positie. Tallon Griekspoor wint één plekje en is de nummer 56 van de wereld.

Los Angeles Lakers en dreigt play-offs in NBA te missen

08.03 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers dreigen de play-offs in de NBA te missen. De nederlaag tegen Denver Nuggets met 129-118 bracht de veelvoudig kampioen verder in de problemen. De ploeg moet de resterende wedstrijden in de reguliere competitie nagenoeg allemaal winnen om nog kans te maken op de nacompetitie, waarin wordt gestreden om het kampioenschap.

De Lakers speelden tegen de Nuggets zonder de aan zijn enkel geblesseerde vedette LeBron James. Anthony Davies (28 punten) en Russell Westbrook (27 punten) deden er alles aan om een nederlaag af te wenden, maar met Nikola Jokic had de ploeg uit Denver een scherpschutter in huis. Hij maakte 38 punten.

Phoenix Suns leed een zeldzame nederlaag. De koploper van de westelijke divisie verloor met 117-96 van Oklahoma City Thunder. Miami Heat verstevigde zijn koppositie in de oostelijke divisie met een zege op Toronto Raptors: 114-109. Philadelphia 76ers, al zeker van de play-offs, won met 112-108 van Cleveland Cavaliers. Joel Embiid scoorde 44 punten voor de ’Sixers’.