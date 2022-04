Sport Kort: LeBron James dreigt met Lakers play-offs NBA te missen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Poolse tennisster Swiatek officieel nummer 1 van de wereld

08.30 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek is officieel de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Ze is de opvolger van de Australische Ashleigh Barty, die haar tennisloopbaan heeft beëindigd. Swiatek won afgelopen week het toernooi in Miami. De Tsjechische Barbora Krejcikova stijgt naar de tweede plaats en de Spaanse Paula Badosa klimt naar de derde plaats. Hoogst genoteerde Nederlandse is nog altijd Arantxa Rus op de 75e plaats.

Bij de mannen behoudt Novak Djokovic de eerste plek op de mondiale ranking. De Rus Daniil Medvedev verspeelde afgelopen week in Miami de kans om de Serviër af te lossen en blijft daardoor tweede. Het verschil in punten is minimaal; 8420 om 8410. De Duitser Alexander Zverev is de nummer 3. Carlos Alcaraz, die het masterstoernooi in Miami op zijn naam schreef, klimt vijf plaatsen en staat nu elfde. Botic van de Zandschulp zakt één plaatsje naar de 43e positie. Tallon Griekspoor wint één plekje en is de nummer 56 van de wereld.

Los Angeles Lakers en dreigt play-offs in NBA te missen

08.03 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers dreigen de play-offs in de NBA te missen. De nederlaag tegen Denver Nuggets met 129-118 bracht de veelvoudig kampioen verder in de problemen. De ploeg moet de resterende wedstrijden in de reguliere competitie nagenoeg allemaal winnen om nog kans te maken op de nacompetitie, waarin wordt gestreden om het kampioenschap.

De Lakers speelden tegen de Nuggets zonder de aan zijn enkel geblesseerde vedette LeBron James. Anthony Davies (28 punten) en Russell Westbrook (27 punten) deden er alles aan om een nederlaag af te wenden, maar met Nikola Jokic had de ploeg uit Denver een scherpschutter in huis. Hij maakte 38 punten.

Phoenix Suns leed een zeldzame nederlaag. De koploper van de westelijke divisie verloor met 117-96 van Oklahoma City Thunder. Miami Heat verstevigde zijn koppositie in de oostelijke divisie met een zege op Toronto Raptors: 114-109. Philadelphia 76ers, al zeker van de play-offs, won met 112-108 van Cleveland Cavaliers. Joel Embiid scoorde 44 punten voor de ’Sixers’.