Sport Kort: Robbemond keert terug als assistent bij Willem II

Atlético mist verdediger Giménez tegen City in Champions League

10.52 uur: Atlético Madrid gaat zonder verdediger José María Giménez naar Engeland voor het eerste duel met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De international van Uruguay, een vaste waarde in het elftal van trainer Diego Simeone, viel zaterdag geblesseerd uit in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Alavés (4-1).

De regerend kampioen van Spanje staat in La Liga op de derde plaats, met evenveel punten als FC Barcelona en Sevilla. Koploper Real Madrid heeft 12 punten voorsprong op de drie achtervolgers.

Atlético Madrid schakelde Manchester United uit in de achtste finales van de Champions League. Na een gelijkspel in Madrid (1-1) wonnen de Spanjaarden de return op Old Trafford met 1-0 via een doelpunt van Renan Lodi. Ze treffen dinsdag de andere topclub uit de Engelse stad, Manchester City.

Reinier Robbemond keert terug als assistent bij Willem II

10.42 uur: Willem II heeft Reinier Robbemond tot het einde van het seizoen aangesteld als de assistent van hoofdcoach Kevin Hofland. Hij vervangt Denny Landzaat, die met John van den Brom meegaat naar Al-Taawon in Saoedi-Arabië.

Robbemond was tot voor kort nog hoofdtrainer van De Graafschap. Daar werd hij wegens tegenvallende resultaten ontslagen. Bij Willem II fungeerde hij eerder als assistent in de periode van Erwin van de Looi. Na het ontslag van de huidige bondscoach van Jong Oranje in Tilburg fungeerde hij als interim-trainer. Robbemond begon die periode met een spectaculaire 5-0 zege op PSV en slaagde erin de Tilburgse club voor degradatie te behoeden.

Curlingmannen verliezen ook van Canada op WK

10.01 uur: De Nederlandse curlingmannen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in Las Vegas verloren. Canada, winnaar van de bronzen medaille op de afgelopen Winterspelen in Beijing, was met 9-6 te sterk. Eerder verloor Oranje al van Zweden en Duitsland. Het team van skip Wouter Gösgens staat dertiende en laatste in de rangschikking.

De curlers doen voor de vijfde keer mee aan het WK. In de voorgaande vier edities, met Jaap van Dorp als skip, eindigden de Nederlandse mannen als elfde (in 2017), tiende (in 2018 en 2019) en twaalfde (in 2021). Van Dorp is nu de viceskip. Verder spelen Carlo Glasbergen en Laurens Hoekman mee. Tobias van den Hurk is reserve.

Het Nederlands team degradeerde op het afgelopen EK, in november vorig jaar in Noorwegen, naar de B-divisie. Op het olympisch kwalificatietoernooi in december in Leeuwarden wist de ploeg geen deelname aan de Winterspelen in Beijing af te dwingen.

De curlingmannen spelen maandagavond (Nederlandse tijd) hun vierde wedstrijd tegen Zwitserland.

Poolse tennisster Swiatek officieel nummer 1 van de wereld

08.30 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek is officieel de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Ze is de opvolger van de Australische Ashleigh Barty, die haar tennisloopbaan heeft beëindigd. Swiatek won afgelopen week het toernooi in Miami. De Tsjechische Barbora Krejcikova stijgt naar de tweede plaats en de Spaanse Paula Badosa klimt naar de derde plaats. Hoogst genoteerde Nederlandse is nog altijd Arantxa Rus op de 75e plaats.

Bij de mannen behoudt Novak Djokovic de eerste plek op de mondiale ranking. De Rus Daniil Medvedev verspeelde afgelopen week in Miami de kans om de Serviër af te lossen en blijft daardoor tweede. Het verschil in punten is minimaal; 8420 om 8410. De Duitser Alexander Zverev is de nummer 3. Carlos Alcaraz, die het masterstoernooi in Miami op zijn naam schreef, klimt vijf plaatsen en staat nu elfde. Botic van de Zandschulp zakt één plaatsje naar de 43e positie. Tallon Griekspoor wint één plekje en is de nummer 56 van de wereld.

Los Angeles Lakers en dreigt play-offs in NBA te missen

08.03 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers dreigen de play-offs in de NBA te missen. De nederlaag tegen Denver Nuggets met 129-118 bracht de veelvoudig kampioen verder in de problemen. De ploeg moet de resterende wedstrijden in de reguliere competitie nagenoeg allemaal winnen om nog kans te maken op de nacompetitie, waarin wordt gestreden om het kampioenschap.

De Lakers speelden tegen de Nuggets zonder de aan zijn enkel geblesseerde vedette LeBron James. Anthony Davies (28 punten) en Russell Westbrook (27 punten) deden er alles aan om een nederlaag af te wenden, maar met Nikola Jokic had de ploeg uit Denver een scherpschutter in huis. Hij maakte 38 punten.

Phoenix Suns leed een zeldzame nederlaag. De koploper van de westelijke divisie verloor met 117-96 van Oklahoma City Thunder. Miami Heat verstevigde zijn koppositie in de oostelijke divisie met een zege op Toronto Raptors: 114-109. Philadelphia 76ers, al zeker van de play-offs, won met 112-108 van Cleveland Cavaliers. Joel Embiid scoorde 44 punten voor de ’Sixers’.