Arne Slot mist Feyenoorders bij Oranje: ’Teleurstellend’

„Het is een teleurstelling dat geen Feyenoorder bij de selectie zit, dat is helder”, zei Slot. „Voor Justin is het ook ontzettend jammer. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor het selectiebeleid van het Nederlands elftal. Ik vind het ook niet in het belang van Justin om me uit te laten over wat ik ervan vind en de verhoudingen met de andere keepers. De trainer van Feyenoord is tevreden over hoe hij het doet, dat is voor hem relevant. Ik denk dat hij ook graag ziet dat de bondscoach hem selecteert, maar die kijkt er blijkbaar anders naar.”

Van Gaal riep met Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax) twee nieuwe keepers op. Hij selecteerde daarnaast Jasper Cillessen en Mark Flekken. Vlak nadat de selectie van Oranje bekend was geworden, plaatste Feyenoord op Twitter een foto van Bijlow in een oranje keepersshirt van Feyenoord met daarbij alleen de tekst ’#1’. Dat bericht werd al snel weer verwijderd. „Ik heb het niet gezien, ik was iets anders aan het doen”, zei Slot. „Maar als dat er al na 3 minuten afgehaald is, zegt dat denk ik alles.”

Slot benadrukte dat Feyenoord vorig seizoen met Bijlow, Tyrell Malacia en Guus Til nog drie internationals bij Oranje had zitten. Malacia (naar Manchester United) en Til (naar PSV) zijn vertrokken. „We hebben heel veel internationals op het veld staan, maar dan uit andere landen dan Nederland. Het is niet verrassend dat de club die ver-, ver-, veruit het meeste geld te besteden heeft de meeste internationals afvaardigt aan Oranje”, aldus Slot, doelend op Ajax, dat komende week acht spelers afstaat aan Van Gaal.

Justin Bijlow is niet opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal. Ⓒ ProShots

Ajax

Ajax-trainer Alfred Schreuder is niet verbaasd dat er maar liefst acht spelers van Ajax zijn opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Remko Pasveer en Kenneth Taylor debuteren en ook Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Daley Blind, Davy Klaassen, Devyne Rensch en Jurriën Timber hebben Gaal een uitnodiging ontvangen. „Ik denk ook dat wij meer Nederlandse spelers in onze selectie hebben dan Feyenoord”, zei Schreuder. „Goede Nederlandse spelers, waar we heel blij mee zijn. Als je bij Ajax goed speelt, dan is Oranje dichtbij.”

PSV

Namens PSV is alleen Cody Gakpo opgeroepen. Feyenoord mist zondag in de topper tegen de Eindhovenaren alleen Lutsharel Geertruida. De verdediger staat weliswaar weer op het trainingsveld na zijn herstel van de ziekte van Pfeiffer, maar voor een rentree is het nog te vroeg. Geertruida sluit volgende week aan bij Jong Oranje.

„Voor ons is het heel prettig dat Lutsharel bij Jong Oranje gaat trainen en hopelijk wedstrijden spelen en keert hij daarna topfit bij ons terug”, aldus trainer Arne Slot.

De Poolse middenvelder Sebastian Szymanski is tegen PSV weer beschikbaar. Szymanski ontbrak donderdag in de Europa League tegen Sturm Graz (6-0) vanwege een blessure, maar kan volgens trainer Arne Slot zondagmiddag in Eindhoven weer meedoen. Reservekeeper Ofir Marciano keert vermoedelijk ook terug in de selectie.

„Ik ben ontzettend benieuwd naar deze wedstrijd”, zei Slot. „PSV is een concurrent van ons en de onderlinge ontmoetingen tussen de clubs uit de top 5 kunnen aan het einde van het seizoen wel eens beslissend zijn voor de eindrangschikking.”

Feyenoord staat met 16 punten uit zes wedstrijden op de tweede plaats in de Eredivisie achter Ajax (18 punten). PSV neemt met 15 punten de derde plek in. De aftrap in Eindhoven is om 14.30 uur.