Cristiano Ronaldo brengt verlossing voor geplaagd Man United

Ronaldo lobt raak

Ronaldo strafte een kwartier voor tijd geklungel in de defensie van Villarreal af. De Portugese vedette liftte de bal vervolgens met veel gevoel over doelman Jeronimo Rulli heen. Sancho ramde de bal in de slotminuut langs diezelfde Rulli tegen de touwen. Door de overwinning staat Manchester United na vijf duels nu alleen aan kop in Groep F, met drie punten voorsprong op Villarreal.

Atalanta Bergamo kan bij een overwinning op Young Boys de tweede plaats innemen en heeft in dat geval twee punten minder dan Manchester United. Omdat de Italianen op de laatste speeldag tegen Villarreal spelen, lijdt minimaal een van die twee teams sowieso puntenverlies. Daardoor zijn The Mancunians een ronde verder.

Van de Beek anoniem

Bij Manchester United kreeg Donny van de Beek weer eens een basisplaats, zoals wel vaker het geval is in de Champions League. Interim-manager Michael Carrick zag hoe de Nederlander een anonieme rol vertolkte en vooral opviel door het pakken van een gele kaart. Carrick haalde Van de Beek na 66 minuten naar de kant voor Bruno Fernandes.

Donny van de Beek in actie tegen Villarreal. Ⓒ HH/ANP

Lewandowski scoort prachtig

Bayern München wist zich in Groep E na vier wedstrijden al zeker van een plaats in de knock-outfase en speelde op bezoek bij Dinamo Kiev in Oekraïne dus om des keizers baard. Dat zorgde er niet voor dat Robert Lewandowski het rustiger aan wilde doen. Integendeel. De topspits uit Polen zorgde met een fabelachtige omhaal voor de 0-1. Daarna verdubbelde Kingsley Coman de marge voor de Duitsers. De tegentreffer van Denis Harmash was slechts voor de statistieken: 1-2.