Sparta bezorgt AZ kater voor de kerst

De spelers van Sparta vieren de 3-0 van Halil Dervisoglu. Ⓒ ANP Sport

AZ gaat met een nederlaag de winterstop in. De ploeg van trainer Arne Slot had zaterdag aan kop van de eredivisie kunnen komen, maar de Alkmaarders verloren in Rotterdam met 3-0 van Sparta. AZ speelde vrijwel de hele wedstrijd met tien man, na een vroege rode kaart voor doelman Marco Bizot.