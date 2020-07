US Open gaat ’gewoon door, maar zonder publiek’

Burgemeester Bill de Blasio benadrukte wel nogmaals dat het tennistoernooi in zijn stad zonder publiek in het park Flushing Meadows gespeeld gaat worden. „De fans moeten het toernooi op tv bekijken”, zei De Blasio. „De traditie gaat door, maar net als bij de Yankees en de Nets zal er geen publiek op de tribunes zitten.”

De US Open begint op 31 augustus. Een maand later is de uitgestelde editie van Roland Garros. De organisatoren van het Franse grandslamtoernooi willen wel in beperkte mate toeschouwers toelaten.

„We beginnen aan het proces om New York te heropenen en onze toegankelijke, open locaties zijn nu belangrijker dan ooit”, zegt De Blasio. „Het doet me pijn om een aantal prachtige evenementen in onze stad te moeten afzeggen, maar het is nu onze prioriteit dat iedereen de ruimte in onze stad kan gebruiken en dat we aan social distancing blijven doen.” New York is hard getroffen door het coronavirus. In de stad zelf zijn al bijna 23.000 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19.