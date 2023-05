Premium Het beste van De Telegraaf

Primoz Roglic: ’Na mijn val in de Vuelta heb ik me afgevraagd: wil ik nog renner zijn?’

Roglic is klaar voor de Giro. Ⓒ ANP/HH

Gevallen in de Tour, gevallen in de Vuelta, maar daar is de Giro en daar is ook opnieuw Primoz Roglic (33). Bijna net zo moeilijk als hem los te rijden, is het om de Sloveen te interviewen. Desondanks: een gesprek van eenendertig minuten op de Teide-vulkaan, met dé grote uitdager van Remco Evenepoel. „De bedoeling is om Remco het leven zo lastig mogelijk te maken.”