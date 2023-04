Premium Het beste van De Telegraaf

COLUMN Michael Boogerd: ’Plugge reageerde licht hysterisch, arrogant naar andere ploegen’

Kopieer naar clipboard

Het klassieke voorjaar zit er, met alleen zondag nog Luik-Bastenaken-Luik te gaan, bijna op. De Telegraaf-columnist Michael Boogerd laat zijn licht schijnen over een sensationeel voorjaar, waarin Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Demi Vollering de grote uitblinkers zijn. Over Jumbo-Visma is Boogerd eveneens te spreken, al keurt hij de arrogantie van ploegbaas Richard Plugge af.