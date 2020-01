Column: Alles om leiding PSV uit wind te houden

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Mark van Bommel is het slachtoffer van een ware karaktermoord. Eentje waarbij duidelijke regie valt te ontdekken om de aandacht af te leiden van de sportieve malaise bij PSV. Iets wat zelfs is verergerd na het ontslag van de trainer. Van Bommel als de grote katvanger om de verantwoordelijken in de directie (algemeen directeur Toon Gerbrands en directielid voetbalzaken John de Jong) uit de wind te houden. In het bijzijn van journalisten liet Gerbrands zich bijna letterlijk ontvallen dat Van Bommel de schuld van alles is. De door Gerbrands zelf in 2018 aangestelde hoofdtrainer Van Bommel.