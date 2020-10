De Boer had debuutwedstrijd tegen Mexico liever niet gespeeld

„Die zijn voor ons het belangrijkste. We willen als eerste eindigen. Dat is ook belangrijk met het oog op het WK en de ranking, dat je in een goede pot zit”, zei trainer Frank de Boer. „Idealiter had ik niet tegen Mexico gespeeld, dan hadden we een wat rustigere aanloopfase. Ik heb weleens een betere voorbereiding gehad.”

De Boer selecteerde 24 spelers. Hij had ook meer voetballers kunnen oproepen, voor het eerste duel met Mexico. „Maar deze jongens spelen allemaal in topcompetities. Ze weten wat er gevraagd wordt en kunnen dit aan. We hebben met het belang van het Nederlands elftal te maken, maar weten ook dat ze nog een heel seizoen voor de boeg hebben. Dus dat houden we ook in ons achterhoofd. Jong Oranje zit ook in een bubbel, ik denk dat we daar ook uit kunnen putten, mocht het nodig zijn.”

Een aantal internationals kwam maandag niet met het beste gevoel naar Zeist. Virgil van Dijk en Donny van de Beek leden met hun clubs forse nederlagen. Andere internationals zitten bij hun club op de reservebank. „Het zou ideaal zijn als spelers meer minuten maken bij hun club”, vindt De Boer. „Al zijn er soms ook aanwijsbare redenen dat sommigen nu niet of minder voetballen, zoals Memphis Depay bijvoorbeeld. Na de transferperiode is dat denk ik weer anders. Hij is niet voor niets aanvoerder. Donny moet zijn plek bij Manchester United nog een beetje vinden. Zo zijn er nog wel een paar.”

De Boer sprak de voorbije dagen met een aantal clubtrainers. „Maar ik heb geen afspraken gemaakt over spelers die ik wel of niet in mag zetten.”