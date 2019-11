’Goed dat we nog in gevecht zijn met Ferrari’

De achterstand van de Limburger op nummer drie Charles Leclerc (Ferrari) bedraagt veertien punten. Hoewel Verstappen geen uitgesproken fan is van het FIA-gala, waar de topdrie na het seizoen moet opdraven, is dat uiteraard geen belemmering.

Glaasje te veel op

„Kimi vond het gala wel leuk vorig jaar”, doelt hij lachend op de nummer 3 van vorig seizoen, Kimi Räikkönen, die tijdens het feest in Sint-Petersburg duidelijk een glaasje te veel op had. „De derde plaats wordt lastig, we moeten ook wat geluk hebben. Ik zal er alles aan doen. We hebben na de zomerstop mindere resultaten gehad. Maar ik had het er vorige week nog met mijn engineer over: overall was onze auto gedurende die periode niet zo slecht. We hebben alleen wat onfortuinlijke momenten gekend en in Singapore is er die fout gemaakt in de set-up van de auto.”

Verstappen ziet het als een meevaller dat hij überhaupt nog in gevecht is met leeftijdsgenoot Leclerc. „Als je over het hele jaar kijkt, had Ferrari met die auto veel verder voor moeten staan. Zo bekeken is het goed dat we nog in gevecht zijn. Ik zal zeker voor die derde plek gaan. Het is denk ik in z’n algemeenheid goed voor de sport dat er jonge coureurs opkomen. Het wordt een beetje saai om Lewis telkens te zien winnen, hè. Hopelijk kunnen we het snel overnemen.”

