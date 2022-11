Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb altijd de ambitie gehad om ook ooit op het hoogste podium te werken’ Voor Meulensteen is cirkel rond: ’Op WK staan altijd grote droom geweest’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Assistent René Meulensteen (l.) dolt wat met de Australische bondscoach Graham Arnold (m.). Ⓒ FOTO REUTERS

DOHA - Ooit was het Nederlandse trainerskorps met maar liefst vier bondscoaches vertegenwoordigd op een WK-eindronde, maar in Qatar is de 71-jarige Louis van Gaal ditmaal de enige vaandeldrager. Bij Australië, dat een lange traditie heeft met Nederlandse trainers, is er wel een Nederlandse assistent-bondscoach. De 58-jarige René Meulensteen staat Graham Arnold, de oud-speler van NAC Breda en Roda JC, terzijde. De Socceroos trapten het WK dinsdagavond af tegen Frankrijk, maar gingen met 4-1 onderuit.