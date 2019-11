Ten Hag valt in de smaak bij Duitsers

De 49-jarige Tukker gaat ruim aan kop in een poll op de website van de Duitse krant, waaraan rond 15.15 uur al ruim 80.000 mensen meededen. Een meerderheid klikte op de naam van Ten Hag, maar liefst 33 procent.

De tijdelijke vervanger van Kovac, Hansi Flick, kreeg tot dusver 14 procent van de stemmen. Ralf Rangnick (22 procent) en voormalig Arsenal-manager Arsène Wenger (21 procent) zijn iets populairder dan de interim-trainer, maar halen het niet bij Ten Hag. Op oud-Juventus-trainer Massimiliano Allegri (10 procent) lijken de fans niet bepaald te zitten wachten.

De kans dat Ajax Ten Hag per direct richting Beieren laat vertrekken, lijkt echter klein. Onder de tacticus pakten de Amsterdammers vorig seizoen de dubbel en misten ze op een haar na de Champions League-finale. Bovendien werd het contract met Ten Hag eerder dit jaar nog verlengd tot medio 2022.

Niko Kovac heeft het veld moeten ruim bij Bayern. Ⓒ EPA

De liefde tussen Ten Hag en Bayern is echter onmiskenbaar warm. Tussen 2013 en 2015 stond de oud-prof aan het roer bij Bayern München II en kreeg hij een kijkje in de keuken kijken bij hoofdtrainer Pep Guardiola.

Afgelopen maandag erkende Ten Hag nog openlijk dat hij een terugkeer bij Der Rekordmeister wel ziet zitten. In een interview met Kicker vertelde hij dat hij een vroegtijdig vertrek uit Amsterdam niet uitsloot ’als Bayern belt’. „Al ben ik momenteel gelukkig en zit ik goed op mijn plek bij Ajax. Het is een voorrecht om hier te werken, maar ik weet ook dat ik over tien jaar geen trainer van Ajax meer zal zijn.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars ging diezelfde week nog in op de uitspraken van Ten Hag en bekende dat hij het mooi vond dat Bayern München het vizier al voorzichtig op zijn trainer richtte. „Ik ben er blij mee. Dat betekent dat hij het goed doet en dat is een goed teken.”