Brits voetbal rouwt om overleden icoon Tommy ’The Doc’ Docherty

Docherty, bekend onder de bijnaam ’The Doc’, speelde 25 interlands voor Schotland en deed met zijn land mee aan de WK’s van 1954 en 1958. Hij werd eind 1972 manager van Manchester United, dat op dat moment streed tegen degradatie uit de hoogste klasse in Engeland. Docherty wist dat seizoen degradatie nog te voorkomen, maar een jaar later zakte ManUnited alsnog af naar de tweede divisie. In 1975 keerden de ’Mancunians’ als kampioen terug in de hoogste afdeling.

De ploeg van Docherty bereikte twee jaar op rij de finale van het toernooi om de FA Cup. In 1976 was Southampton met 1-0 te sterk, maar in 1977 pakte Manchester United wel de Engelse beker door het Liverpool van manager Bob Paisley te verslaan (2-1). Liverpool pakte dat jaar wel de landstitel en de Europa Cup 1.

„We zijn diep bedroefd door het overlijden van Tommy Docherty, die ons in 1977 naar de FA Cup-winst leidde met een opwindend, aanvallend team in de beste traditie van Manchester United”, aldus de Engelse club. Ook heel wat andere Britse clubs en bonden reageren bedroefd.