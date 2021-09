Premium Het beste van De Telegraaf

Coach blijft positief na gemiste kans uit bij Maccabi Haifa Glas halfvol voor Feyenoord-trainer Arne Slot na avondje Israël

Door Jeroen Kapteijns

Arne Slot Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De entree van Feyenoord in de nieuwe Conference League is geen debuut om nooit te vergeten geworden. De ploeg van Arne Slot bleef uit bij het Israëlische Maccabi Haifa steken op 0-0. Een resultaat waarmee de Feyenoord-trainer wel kon leven, ook al had zijn ploeg het beste van het spel in Haifa.