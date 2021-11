De persconferentie van Magic Johnson die de wereld veranderde

Premium Binnenland

Eerste stap naar genezing hiv? Cellen aangezet tot zelfvernietiging

Met hiv geïnfecteerde cellen kunnen met bepaalde stofjes, DDX3-remmers, worden aangezet tot zelfvernietiging. Dat is een belangrijke ontdekking van het Erasmus MC, want de sluimerende aanwezigheid van het virus in lichaamscellen is een grote horde op de weg naar genezing van hiv.