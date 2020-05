Van Kalmthout hoopt op snelle terugkeer in VS voor debuut

De zogeheten Genesys 300 vormt de aftrap van het door het coronavirus uitgestelde seizoen. De IndyCar geldt als de Amerikaanse equivalent van de Formule 1 en zou net als de koningsklasse eigenlijk op 15 maart starten in Florida.

Van Kalmthout (19), die in Amerika rijdt onder de naam VeeKay, maakt zijn opwachting namens Ed Carpenter Racing. De jonge Nederlander bekijkt nu hoe hij zo snel mogelijk terug naar Amerika kan komen. Hij is niet de enige coureur die de voorbije weken is teruggekeerd naar Europa, nadat hij zich eerst in de VS nog zo goed mogelijk probeerde voor te bereiden op zijn debuutseizoen.

De wereldberoemde Indy500 werd eerder al verzet naar 23 augustus. In Fort Worth worden training, kwalificatie en race (200 in plaats van 248 ronden) op dezelfde dag afgewerkt. Er is geen publiek welkom.

Eerder werd al bekend dat die andere grote Amerikaanse raceklasse, NASCAR, op 17 mei alweer begint.