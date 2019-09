Video: Vuelta-renner fietst zonder zadel

Het betekende dus dat Euskadi Basque County-Murias-renner minutenlang op de pedalen moest staan, aangezien zitten op dat moment niet echt een optie was. De Spanjaard wist zijn racefiets uiteindelijk wél te wisselen, wat ook wel handig was, aangezien hij in de koproep meereed.

Het mocht niet baten, want Bizkarra kwam als zevende over de finish. Jakob Fuglsang won de bergrit. Hoe hij zijn zadel exact heeft verloren is vooralsnog onbekend, maar waarschijnlijk raakte hij een putdeksel, waardoor de schroeven van zijn zadel los waren geraakt.

