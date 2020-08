Feyenoord-speler besmet met corona; ook positieve gevallen bij Willem II en ADO

De speler gaat in quarantaine, maakt tijdelijk geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie en doet niet mee aan de groepstrainingen.

Feyenoord speelt zondag een oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De gehele selectie werd daarom vrijdag getest. De overige spelers bleken niet met het virus besmet te zijn.

„De club volgt de richtlijnen van de RIVM én het protocol van de KNVB. Volgens dat protocol zal het testen de komende weken richting de start van de competitie verder worden geïntensiveerd”, meldt Feyenoord.

Oefenduel geschrapt

Eerder op zaterdag liet Willem II weten dat een speler van hen het coronavirus heeft. De oefenwedstrijd van zaterdag tegen IJsselmeervogels gaat daardoor zaterdag niet door. De opponent liet weten niet te willen spelen.

„De speler in kwestie had geen symptomen of klachten en is per direct in thuisquarantaine gegaan. Zijn situatie wordt volgens protocol nauwlettend door de club gemonitord. Selectiespelers, stafleden en overige medewerkers van Willem II worden volgens protocol preventief getest. Daarmee volgt Willem II de strikte richtlijnen om het stadion en de trainingsfaciliteiten zo veilig mogelijk te houden”, meldt Willem II.

ADO speelt wel

Ook bij ADO Den Haag testte een speler positief. De overige spelers van de selectie van de Eredivisie-club hebben het virus niet. De oefenwedstrijd van ADO Den Haag tegen Almere City kan zaterdag, volgens het protocol van de KNVB en in overleg tussen ADO en Almere, wel gewoon doorgaan.

De speler van ADO is per direct in thuisquarantaine geplaatst en wordt voorlopig buiten de wedstrijdselectie en de groepstrainingen gelaten. „Het preventief testen van spelers, stafleden en overige medewerkers is onderdeel van het protocol. ADO Den Haag blijft er alles aan doen om alle richtlijnen strikt na te leven en het stadion en de trainingsaccommodaties zo veilig mogelijk te houden”, aldus de club.