Max Verstappen presenteert nieuwe speciale helm

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begon dramatisch voor Verstappen. De Red Bull-coureur viel na elf rondes uit en liep daardoor een kans op een podiumplaats mis. Gelukkig kan Verstappen zichzelf aankomend weekend op hetzelfde circuit revancheren en zal dan zijn nieuwe helm dragen.

Oorspronkelijk zou Verstappen de nieuwe helm voor het eerst dragen bij de Grand Prix in Zandvoort. Daar ging echter vanwege het coronavirus een streep doorheen, dus werd de helm voor een ander moment uit de kast gehaald. „De race in Oostenrijk is voor mij altijd een bijzondere wedstrijd, waar ik de laatste jaren een speciale helm droeg”, aldus Verstappen, die in 2018 en 2019 won op de Red Bull Ring.

„Dat is dit jaar niet anders. Het is in tegenstelling tot de gele helm, die we de afgelopen twee jaar met Jumbo gemaakt hebben, nu een rood/wit/blauwe helm. Dat is ook voor de vele Nederlandse fans die hier de laatste jaren zijn geweest. Dit jaar kunnen die er helaas niet bij zijn. Maar om toch Nederland te eren, heb ik gekozen voor een rood/wit/blauwe helm. Ik ben er blij mee! De helm ziet er mooi uit en zal zeker gaan opvallen. Hopelijk wordt het zondag een mooie wedstrijd.”

Als Verstappen ook met zijn nieuwe helm op het podium wil staan, dan moet het aankomend raceweekend een stuk anders verlopen voor de Limburger, die vanwege elektronische problemen uit de eerste Grand Prix van het seizoen moest stappen.

Op hetzelfde cicruit, maar dan onder de naam ’Grand Prix Steiermark’ begint Verstappen op vrijdag met de eerste vrije training. Zaterdag vindt de kwalificatie plaats (15.00 uur) en op zondag is de race (15.10 uur).

