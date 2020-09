Wilde verhalen rond verdwenen Afrika Cup 2010: waar is de bokaal gebleven?

Egypte met de Afrika Cup in 2010. Ⓒ AFP

CAÏRO - Het ministerie van Sport in Egypte wil weten waar de gouden Afrika Cup is gebleven die het nationale voetbalelftal sinds 2010 bezit. De bokaal is sinds kort vermist en er doen wilde verhalen de ronde. Het Openbaar Ministerie heeft opdracht gekregen een onderzoek in te stellen.