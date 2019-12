Ajax uit Champions League gekegeld

Donny van de Beek en Dusan Tadic balen. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Ajax speelt na de winterstop in de Europa League. De Amsterdammers verloren dinsdag in eigen huis van Valencia en zijn zodoende uitgeschakeld in de Champions League. De halve finalist van vorig seizoen ging in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 onderuit.