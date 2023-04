Premium Het beste van De Telegraaf

Guus Hiddink: ’Met een bekerkeeper had ik bij Van Breukelen niet aan hoeven komen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Guus Hiddink heeft de hele wereld rondgereisd, maar ziet zichzelf niet meer terug als trainer. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Er is geen trainer in het Nederlandse voetbal die vaker de Dennenappel won dan Guus Hiddink. Vier keer legde hij met PSV beslag op de KNVB-beker, maar zijn laatste bekerfinale tegen Ajax mondde uit in een deceptie. In de aanloop naar weer een Ajax-PSV in de bekerfinale laat Hiddink zijn licht schijnen over de waarde van de beker, het fenomeen bekerkeeper en de toekomst van Ruud van Nistelrooy als hoofdtrainer van PSV.