Wout Weghorst draagt met 2 goals bij aan zege Wolfsburg

Weghorst opende de score in de 21e minuut. Na iets meer dan een half uur maakte Maxence Lacroix er 2-0 van. Nog voor rust had de thuisclub iets terug kunnen doen, maar Eduart Rroca miste een strafschop. Een kwartier voor tijd maakte Weghorst zijn tweede en Wolfsburgs derde. In de slotminuten zorgde Admir Mehmedi voor nummer 4.

Weghorst speelde de hele wedstrijd. Wolfsburg begint het seizoen in de Bundesliga zondag met de wedstrijd tegen Leverkusen.