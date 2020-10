Max Verstappen en Lance Stroll gaan vrijuit na crash

De wedstrijdleiding bekeek de beelden uitvoerig en sprak beide coureurs aan het einde van de middag in Portimão. Volgens de stewards viel zowel Verstappen als Stroll weinig kwalijk te nemen.

De Nederlander ging er vanuit dat Stroll na een snelle ronde zou inhouden, om hem vervolgens in te halen op het rechte stuk. De Canadees kreeg van zijn team Racing Point daarop echter opdracht om voor een tweede snelle ronde te gaan. Stroll verwachtte op zijn beurt ook niet dat Verstappen zo dicht bij hem zou komen, waardoor hij bij het insturen van de eerste bocht niet op de Limburger rekende. De coureurs waren het erover eens dat het voorval op een misverstand berustte en dat ze allebei wat meer hadden kunnen doen om de clash te voorkomen.

Max Verstappen tijdens de tweede vrije training, hier nog zonder Lance Stroll in de buurt. Ⓒ AFP

„Ik was verrast dat hij instuurde. Ik weet niet waar ik heen had moeten gaan. Het is maar de tweede vrije training en het is jammer dat we elkaar raakten”, stelde Verstappen na afloop al vast.

