Fenerbahçe maakt showtje van presentatie Mesut Özil

Eerst nam clubvoorzitter Ali Koc het woord die 24 minuten lang sprak over de transfer van O„zil van Arsenal naar Fenerbahçe. Daarna werden er korte filmpjes vertoond uit Istanboel en Zonguldak, de stad in Turkije waar de familie van Özil vandaan komt. Nadat sportdirecteur Emre Belözoglu ook nog wat had gezegd,was het pas de beurt aan de kersverse aanwinst.

„Het is een kinderdroom bij dit team te kunnen spelen. Ik wil het team helpen dit seizoen kampioen te spelen”, aldus Özil. Fenerbahçe staat momenteel tweede in de Turkse Süper Lig, met twee punten achterstand op stadsrivaal Besiktas.

„Ik wens de Duitse nationale ploeg alle succes”, ging hij verder. „Maar ik zal nooit meer voor ze spelen. Ik ga ook niet meer in de Bundesliga spelen.”

Özil, een Duitser met Turkse roots, zette na het mislukte WK in Rusland in 2018 een punt achter zijn Duitse interlandcarrière. Voor dat WK was hij in opspraak gekomen na een foto met de Turks president Recep Tayyip Erdogan. In 2014 werd Özil met Duitsland wereldkampioen in Brazilië.